The New York Times le da lección de periodismo a Claudia Sheinbaum

La presidenta de México Claudia Sheinbaum se ha enfrentado al The New York Times cuestionando su rigurosidad por un amplio reportaje de investigación titulado "Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa", el cual expone cómo se fabrica esta droga letal por el grupo criminal más poderoso de tierras aztecas.

De manera inaudita, la jefa de Estado ha salido a desmentir el trabajo de dos reporteras y una fotógrafa del medio estadounidense que llevaban meses intentando acceder a un laboratorio de fentanilo operado por el grupo que ahora es liderado por 'Los Chapitos', los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Claudia Sheinbaum arremetió contra NYT: “No es muy creíble este reportaje, por cómo se está presentando y lo vamos a demostrar científicamente”. Durante la mañanera del lunes pasado, dos funcionarios del Partido de Morena cuestionaron el material periodístico. La teniente Juana Peñaloza indicó, por ejemplo, que para realizar estas actividades se necesita equipo más desarrollado y no solo una bandana como se muestra en el texto periodístico que usa el “cocinero”.

Los 'expertos' convocados por la presidenta insistieron en señalar que para producir fentanilo se requiere un laboratorio con otras condiciones como ventilación profesionales y equipos de protección personal especializado. Sin embargo, no solo el NYT ha demostrado que eso no es verdad. Investigaciones de Reuters han presentado que no se necesita de una gran logística.

LA RESPUESTA DE NYT

El diario estadounidense a través de sus redes sociales respaldó los informes presentados sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México, en el que las periodistas incluso arriesgaron su vida.

"El papel del periodismo independiente es documentar el mundo tal como es, sacando la verdad a la luz en beneficio del público en todas partes", expresó el diario.

The New York Times responde a las continuas críticas hechas a nuestros informes sobre la producción de fentanilo en México: pic.twitter.com/o7SC8ApiDK — NYTimes Communications (@NYTimesPR) January 2, 2025

Los seguidores de Sheinbaum y los medios afines han aprovechado para desprestigiar al NYT, el cual se mantiene firme en el rigor de su investigación.

Maite Azuela, columnista de El Universal de México, llama la atención sobre la reacción de la mandataria en la columna "Claudia vs. The New York Times, ¿a quién defiende?".

"Como si defendiera algo, Claudia Sheinbaum no ha hecho más que descalificar un trabajo periodístico que muestra la realidad de lo que sucede en México y que es uno de los principales motivos por los que Donald Trump está enojado. ¿Por qué la molestia de la presidenta con un reportaje? ¿Qué es lo que el gobierno de México demostrará científicamente? ¿Acaso mostrarán la verdadera receta para producir el fentanilo?", dice Azuela, quien advierte que el gobierno mexicano no tiene "una política de drogas clara para detener al monstruo del narcotráfico".

México está en alerta tras los severos cuestionamientos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha cuestionado la falta de acciones concretas contra los cárteles de la droga.

El reportaje que ha hecho perder los papeles a la presidenta fue escrito por Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, con la fotografía y videoreportera Meredith Kohut. Se difundió el 29 de diciembre del año pasado

