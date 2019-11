Hace 24 años se apagó una estrella, luego de que Yolanda Saldívar, disparará un arma dirigida a la cantante y la bala se alojará en su espalda, producto del impacto se dio una hemorragia que apagó para siempre la vida de la intérprete de ‘Como la flor’. Esto conmocionó al mundo entero el 31 de marzo de 1995, en Corpus Christi.

La flor renace. La también intérprete de ‘Amor prohibido’, ‘Bidi bidi Bom Bom’, 'No me queda más’, adquiere cada vez más seguidores y esto ha sido captado por Netflix, que ha decidido hacer una serie sobre la vida de la popular ‘Reina del Tex-Mex’; para interpretar a Selena Quintanilla, se ha elegido a la actriz Christian Serratos, ella ya ha participado en la serie The Walking dead y en la película Crepúsculo.

‘Selena: La serie’ es producida por Campanario Entertainment y contará los pasos que siguió Selena para hacer sus sueños realidad en el mundo de la escena musical, y la manera en que se hizo un lugar en una industria lideradas por hombres.

Lo que se sabe hasta el momento es que la serie constará de 6 capítulos de 1 hora cada uno.

¿PRIMERA PRODUCCIÓN?

En 1997, Jennifer López aceptó la difícil labor de convertirse en la fallecida cantante, en la producción sobre Selena Quintanilla.

En el 2018, Mayra Zapata interpretó a la cantante en “El secreto de Selena”, una serie de Telemundo.

“Labios rojos: check. Fleco: check. Vestido morado: check. Christian Serratos interpretará a la legendaria cantante tejana en ‘Selena, La serie’. Solo en Netflix en 2020”, acompaña la publicación de Netflix sobre el avance.