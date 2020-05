Carlos Ballarta, famoso comediante de stand up, informó a través de su cuenta de Instagram, que dio positivo al nuevo coronavirus (COVID-19). El mexicano indicó que antes de realizarse la prueba, presentó varios síntomas que se hacían cada vez más fuertes.

En el video que compartió en sus redes sociales, Ballarta le contó a sus seguidores que presento desde fiebre hasta mareos y otros males.

“El domingo empecé a tener síntomas bastantes fuertes. Una diarrea explosiva muy impresionante que jamás había sentido en mi vida. Ese mismo día, el domingo, sentí como unos problemas del cuerpo como si me sintiera muy caliente”, expresó el comediante fiel a su estilo.

Carlos, quien también es presentador de televisión, habló de su proceso luego de su diagnóstico. "Me hicieron la prueba ayer, un laboratorio que fue muy profesional. Llegaron a casa, o sea, van directo a tu casa y se pusieron su equipo para evitar contagios (...) Me tomaron la prueba con un hisopo que te lo meten en la nariz. Me dijeron que los resultados los tenían en unos días. Hoy en la mañana amanecí, desafortunadamente con la noticia de que estoy contagiado de COVID”.

Reveló que antes de que su prueba diera positivo, no cumplió con la cuarentena pues debía cumplir con algunos eventos. “Evitar salir lo más que podamos, sé que hay personas... En mi caso era uno de esos. Tenía que salir a trabajar, tenía que salir a hacer cosas de trabajo para poder llevar dinero a mi familia”, manifestó.

