Hablar de ovnis lleva irremediablemente a evocar extraterrestres, seres inteligentes de otros planetas que acuden a la Tierra en platillos voladores para salir mal grabados en miles de videos aficionados de celular.

Pero lo cierto es que la misma palabra OVNI son las siglas de ‘Objeto Volador No Identificado’, es decir, que literalmente un ovni puede ser cualquier objeto terrestre o extraterrestre que no se haya identificado. (Y lo mismo pasa con su versión en inglés UFO: ‘unidentified flying object’).

Desde una nave espacial de otro mundo o el arma experimental ultra secreta de alguna potencia militar hasta un fenómeno astronómico, un globo o prácticamente cualquier cosa que no se sepa reconocer en primera instancia, puede ser considerado un ovni.

Por lo que, al hablar de ovnis, tenemos que estar abiertos a cualquier explicación, y muchas veces estas son más simples y mundanas de lo que esperamos. Sin embargo, existen ocasiones en las que estos avistamientos sí representan un verdadero misterio.

Tal es el caso de las recientes desclasificaciones que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Pentágono, decidió poner de dominio público. La noticia de una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados captados por la marina de Estados Unidos dio la vuelta al mundo, pues para muchos confirma una verdad que se había proclamado en cientos de círculos y discusiones sobre teorías conspirativas: “el gobierno oculta información sobre el tema”.

Que los gobiernos, y no solo el estadounidense, oculten información no es una noticia nueva y existen muchas justificaciones para esta práctica (buena o mala, tú decides). Lo interesante es la repercusión que ha tenido esta noticia en particular. Pues ahora resulta que el propio gobierno estadounidense formará un grupo de trabajo para investigar estos avistamientos, según informa la cadena CNN .

Resulta que, para los políticos estadounidenses, existe una preocupación legítima sobre este tipo de objetos no identificados, pero más allá de pensar en una invasión de otro mundo, de la que ya tenemos varios ejemplos muy gráficos gracias al trabajo de Hollywood, la preocupación va más por un tema de poderío militar y espionaje de otras potencias muy terrestres.

En palabras del senador por el estado de Florida, Marco Rubio, “tenemos cosas sobrevolando nuestras bases militares y lugares donde realizamos ejercicios militares, y no sabemos qué es y no es nuestro, así que esa es una pregunta legítima”.

El Pentágono investigará avistamientos de ovnis ¿qué significa esto? (AFP)

"Francamente, si es algo de fuera de este planeta, eso podría ser mejor que el hecho de que hemos visto algún tipo de salto tecnológico de los chinos, los rusos o algún otro adversario", agrega el senador citado por CNN.

Y es que resulta más creíble que todo esto se trate de tecnología muy terrestre que la llegada de viajeros de otros mundos, por razones muy prácticas que estaré desarrollando en próximas columnas.

Al final es mejor mantener el mantra del agente ‘Fox Mulder’, “I want to believe” (“quiero creer”), pues como ‘Los expedientes secretos X’ ya nos mencionan en su emblemático intro: ‘la verdad está ahí fuera’.