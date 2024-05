El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inicia este sábado su segundo mandato tras su cuestionada reelección. El popular mandatario, quien ganó con más del 84% de votos las elecciones de 2024, continuará al mando del país centroamericano por cinco años más.

Tras el combate a la delincuencia de las pandillas, el principal desafío para el presidente de 42 años será la economía y la creación de empleo.

De acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadística y Censos del Ministerio de Economía, una familia en el área urbana necesitó US$ 255.89 en promedio para comprar la canasta básica, hasta abril de 2024.

Asimismo, el Centro para la Defensa del Consumidor señaló que, de enero de 2021 a marzo de 2024, el precio de la canasta básica se elevó en US$ 55.55, mientras que la rural US$ 41.33. Ante ello, la organización independiente propuso al gobierno el aumento del 25% del salario mínimo.

Desde 2021, la remuneración mínima se ha mantenido en US$ 365 para el sector comercio, servicio, industria, así como otras actividades. Mientras tanto, para el sector textil, US$ 359; y US$ 243 para actividades agrícolas.

Por su parte, Bukele reconoció que el país enfrenta un encarecimiento de los alimentos. No obstante, aseguró que su segundo mandato se enfocará en el crecimiento de la economía, una vez se controle la inseguridad.

“Si nosotros hemos ya superado nuestro cáncer con metástasis, que eran las pandillas, ahora solo queda recuperarnos y ser la persona que siempre quisimos ser, que nunca pudimos porque lastimosamente estuvimos importando violencia, escuchando las recetas del exterior”, aseguró en febrero.

Mientras tanto, este nuevo periodo que se inicia el 1 de junio podría no ser el último de Bukele al mando de El Salvador. Como se recuerda, el mandatario postuló a la reelección a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohibía. Sin embargo, un polémico fallo de la Sala Constitucional lo habilitó para tentar nuevamente a la Presidencia.

En ese sentido, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, mantiene mayoría cualificada en la Asamblea Legislativa (órgano unicameral) con 56 de 60 diputados. En abril, el Legislativo aprobó un procedimiento que permitiría a los diputados reformar la Constitución. No obstante, estas modificaciones deben ser ratificadas para que entren en vigencia.

