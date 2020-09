La sonda espacial New Horizons de la NASA envió la primera imagen a color del distante planeta enano Plutón, después de recorrer por más de 9 años el Sistema Solar.

La imagen que difundió la NASA el martes muestra un par de manchas de color rojizo: Plutón y su luna más grande, Caronte.





First color image of #Pluto and Charon from NASANewHorizons , thanks to the Ralph camera! http://t.co/eO7DjqL2Oh pic.twitter.com/kFDvdK9ydM

— NASA New Horizons ( NASANewHorizons) abril 14, 2015





Imagen de Plutón captada por New Horizons. (NASA/AFP)

New Horizons transmitirá pronto imágenes mucho más claras de Plutón, donde tiene programado llegar el próximo 14 de julio de 2015.

Pero según estimaciones de la NASA, New Horizons recopilará datos que luego enviará a la Tierra muy lentamente, en el transcurso de los próximos 16 meses.

Cuando New Horizons hizo la foto, el pasado jueves 9, estaba a una distancia de 115'000,000 kilómetros de Plutón.

Mira esta infografía de AFP sobre la sonda New Horizons y su misión a Plutón: