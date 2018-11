Polémica. Las palabras del actor Diego Luna, quien personifica al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo en la serie 'Narcos México' de Netflix, ha irritado al alto mando de la Policía de su país.



Manelich Castilla, comisionado de la Policía federal, criticó al actor por calificar como "un gran empresario" a Miguel Ángel Félix Gallardo, el ex líder del extinto Cártel de Guadalajara y a quien Luna interpreta en la cuarta temporada de la serie.



En una entrevista con El País, Luna fue cuestionado sobre la peligrosidad de convertir a este tipo de personajes en íconos pop. Y él respondió: "A mí no me parece que se glorifique. Muestra un mundo oscurísimo al que no quiero pertenecer. Pero ese perfil siempre interesa. Los personajes dispuestos a cruzar una línea que tú y yo no cruzaremos nunca. Mientras no se les retrate con el arco de un héroe, estás haciéndolo bien. Humanizamos el trayecto de Félix, porque es importante que no tenga una dimensión, que solo sea malvado. Le mueve lo mismo que a todos: amor, dolor, rencor, celos, amistad, libertad... Incluso se cuestiona su negocio. Pero invitar al público a participar, no. Es terrorífico", dijo Luna.

En una entrevista con El Universal, Diego Luna habló sobre Miguel Ángel Félix Gallardo y aseguró que era un hombre de códigos, lo que provocó la reacción de Manelich Castilla.

"El problema es dotar de virtudes y cualidades al delincuente", advirtió el jefe policial. Y agregó: "Valores tergiversados".