Narcos amenazan a emblemático semanario de periodismo de investigación en México

El emblemático semanario Zeta de Tijuana, en México, que realiza periodismo de investigación, está en la mira del crimen organizado nuevamente.

En esta ocasión, desconocidos dejaron una manta con un mensaje criminal en la calle Cuauhtémoc de la colonia Libertad, en la delegación Otay en Tijuana, en la que hicieron referencia a periódicos y específicamente al semanario ZETA, cuyos directores generales son Adela Navarro Bello y César René Blanco Villalón. Ocurrió el 29 de diciembre.

Ante ello, la Oficina para México y Centroamérica de la organización no gubernamental internacional Artículo 19 hizo un “llamado urgente” a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) y a la Fiscalía General de la República (FGR), para realizar las investigaciones “necesarias y con debida diligencia”, para esclarecer las amenazas en contra del semanario.

El confuso mensaje, señala el medio, refiere traiciones, bandos y un grupo criminal hasta ahora desconocido llamado 'Las flechas', el cual tendría que ver con Brayan Corona, cuyo alías sería 'El Apache'.

“Esto va para todos los lacras CDS traicioneros y periódicos las flechas no tienen que ver con los hermanos ni tregua ni nada, esta guerra es entre cabrones no contra mujeres y niños como lo hicieron en SD y en TJ. No an podido (sic) ni podrán X [dos flechas entrecruzadas] 19 100% FLECHAS los comerciantes que han matado es por el cobro de piso de los mismos [Cártel de Sinaloa] CDS. Quieren calentar a las flechas periódico ZETA dónde quedó tu reputación ahora tus notas son sin fundamento Tijuana para los tijuanenses. Atte: La FEA [Fuerzas Armadas Apache]”, se lee en la manta.

En la última edición del semanario se difundió el reportaje titulado ‘Pagó 300 mil dólares por huir’ y fue ilustrado con una fotografía de Pablo Edwin Huerta, “El Flaquito’. Esta investigación habría generado la reacción de los criminales.

“El Flaquito” es miembro del Cártel Arellano Félix [CAF] y se habría reunido con algún miembro de la célula de los hermanos Zambada, del cártel de Sinaloa.

“Según un testimonio del semanario, e información recabada por esta organización, ninguna autoridad al momento se ha puesto en contacto con el personal del medio de comunicación, para establecer rutas que garanticen su protección e integridad”, advierte Artículo 19, en un comunicado.

BAJO AMENAZA

El semanario ZETA ha enfrentado diversas agresiones desde su fundación hasta la fecha.

En 1985, toda una edición de ZETA fue sacada de circulación por el entonces gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, ya que reportaba la incursión de su hermano en el narcotráfico.

En 1987, las oficinas del semanario fueron baleadas mientras se encontraban vacías.

En 1988, el codirector de ZETA, Héctor Félix Miranda, fue asesinado.

En 1997, el codirector Jesús Blancornelas, sufrió un atentado a manos del narcotráfico donde perdió la vida su escolta y él quedó gravemente herido.

En 2004, el 22 de junio, el editor de Información General de ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco, fue asesinado por órdenes del narcotráfico.

Desde el 2020 esta organización ha documentado al menos 19 agresiones contra el medio, resaltando la continuidad de la violencia a la que se enfrenta no solo ZETA, sino el ambiente en general que viven los medios en Baja California.

