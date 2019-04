Mya-Lecia Naylor, actriz infantil de la BBC, murió a los 16 años

Conmocionados. Así quedaron sus compañeros de set de Mya-Lecia Naylor, la joven actriz de 16 años quien falleció el pasado 7 de abril en pleno set de grabación. Ella era considerada como una de las estrellas más adolescentes de la cadena BBC.

El anuncio de su fallecimiento fue hecho en un comunicado por el canal CBBC. "Mya-Lecia Naylor fue una parte muy querida de nuestro programa, además de ser una talentosa actriz, cantante y bailarina", dice el pronunciamiento.

Según cuentan los medios británicos, Naylor se desmayó y nunca más despertó, pese a los reiterados intentos de reavivamiento por los médicos.

Alice Webb, directora de la sección infantil de la BBC, manifestó que la pérdida de Naylor había dejado a su equipo "profundamente triste".

"Ella era brillante en nuestras pantallas, tanto en 'Millie Inbetween' como en 'Almost Never' y nos parece increíble que no vaya a ser más parte de nuestro viaje", indicó Webb.



Naylor nació en Inglaterra en el año 2002 e inició su carrera con solo dos años de edad. Su debut ocurrió cuando hizo un cameo en la serie 'Absolutely Fabulous'.

Su papel más reciente fue en la serie de Netflix: The Witcher, protagonizada por Henry Cavill y que se estrenará este otoño.

