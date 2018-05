Músico peruano que clamaba ayuda para salir de Venezuela se suicidó 

El músico peruano Carlos Fernández Prada, quien vivía en penosas condiciones en Venezuela , se quitó la vida debido a la depresión que sufrió luego de perder a su esposa producto de la mala atención médica en dicho país.

Según confirmaron a El Comercio familiares cercanos al músico, este no soportó la precaria forma en la que estaba viviendo en Venezuela, siendo la muerte de su esposa el punto de quiebre que desencadenó una fuerte depresión.

El músico se mantenía activo en su cuenta de Facebook, desde donde pedía ayuda para poder salir del país, ya que solo ganaba el equivalente a cuatro dólares, que no alcanzaban para comprar los pasajes que necesitaba para regresar con su hija al Perú.

"Carlos no se comunicaba con nosotros desde hace varios días, estaba muy deprimido, no dormía y decía que veía a la gente buscando comida en la basura. Él no quería llegar a esos extremos", cuenta su prima Consuelo Fernández Prada, quien desde Lima juntaba ayuda para que él pudiera regresar al Perú.

En una de sus últimas publicaciones, Carlos revela que hizo un pedido al SAIME (Servicio administrativo de identificación, migración y extranjería de Venezuela), para que les emitieran pasaportes provisionales que le permitieran salir del país vía terrestre. Pero esta entidad le exigía que "demostrara" que su esposa realmente estaba enferma.

"No tengo dinero para sacarlos [...] No tienen dinero ni para pagar el alquiler [...] No quiero perderlos, están muy enfermos. Les pido sus oraciones", escribió en su cuenta de Facebook, Sai, la hija mayor del músico y que logró salir de Venezuela a tiempo y ahora reside en Uruguay.

Ahora, su hija de 21 años, Michelle, se ha quedado sola en Venezuela, mientras que su familia en Lima pide ayuda al Gobierno de Martín Vizcarra para traerla al Perú.

Si desea apoyar, la familia de Carlos Fernández Prada abrió hace un mes una cuenta de ahorros en el banco Scotiabank, número 562-0744051, con la intención de traerlo al país, pero ahora servirá para los gastos de la cremación y sepelio.