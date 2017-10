Todo estaba listo, pero la polémica pieza quedó fuera del Museo del Louvre por ser "demasiado sexual".

La obra fue presentada en 2015 y lleva el nombre de ‘Domestikator’. Es un trabajo colectivo del holandés Atelier Van Lieshout. La creación consiste en una construcción no muy grande (con puertas y ventanas), pero cuya forma hace una clara referencia al acto sexual, en el que una de las dos figuras está en posición dominante con respecto a la otra, detalla The New York Times que compartió la foto de la polémica obra.



La obra iba a ser expuesta como parte del ‘Hors les Murs’, un programa artístico organizado por el Fiac (Foire internationale d’art contemporain, Foro internacional de arte contemporáneo). El retiro del trabajo, por supuesto, no le cayó bien al colectivo, cuyo fundador dijo a NYT que esto “no debería suceder. Un museo debe ser un lugar abierto para la comunicación. La tarea del museo y de la prensa es la de explicar la obra”.

Van Lieshout opinó que la obra en realidad no es explícita, ya que tiene forma abstracta y no se muestran genitales por ninguna parte. “Es muy inocente”, aseguró. Para la galería londinense Carpenters Workshop, que representa al colectivo, la decisión del Louvre de “dañina para los artistas”.

Según Le Monde, Jean-Luc Martinez, director del museo, envió una carta al Fiac en la que decía que la obra representa un riesgo de confusión para los visitantes de los jardines. Además, advirtió que muy cerca hay un parque infantil.