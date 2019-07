Municipio elimina elección de Reina de Quito: 'La belleza es subjetiva y no debe ser evaluada ni encasillada'

La Municipalidad Metropolitana de Quito eliminó el certamen Reina de Quito este año. Jorge Yunda, alcalde de la capital ecuatoriana, consideró que la elección de la reina ha perdido vigencia.

"A una mujer no se le puede discriminar porque no es rubia o porque no tiene los ojos verdes o porque no tiene las medidas adecuadas, 90-60-90, creo que es el momento de no continuar con la elección de la reina y más aún cuando se está afrontando un déficit económico", precisó Yunda.

Agregó que este concurso ya no tiene sentido porque cosifica y segrega a la mujer.

"Sé que el precio es muy alto, mucha gente no estará de acuerdo, pero espero que entiendan que ya es hora de no verle a la mujer" como un objeto.

Según el funcionario, en los últimos 4 años, hubo una perdida de US$150 mil en la elección de la reina.

