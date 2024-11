Biden recibe a Trump en la Casa Blanca: "Bienvenido de vuelta"

El encuentro más esperado del año. Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, se reunió este miércoles con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Los mandatarios limaron asperezas y acordaron llevar a cabo una transición pacífica, luego de que el republicano venciera con holgura a la vicepresidenta Kamala Harris.

"Bueno, señor presidente electo, expresidente y Donald, felicitaciones y esperamos tener, como dijimos, una transición sin problemas. Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que estés acomodado, lo que necesites. Y vamos a tener la oportunidad de hablar de algo de eso hoy. Así que bienvenido, bienvenido de vuelta", dijo el mandatario, quien dejará el cargo el 20 de enero.

Por su parte, el republicano agradeció a quien será su antecesor y aseguró que "la política es dura".

"Muchas gracias. La política es dura y en muchos casos no es un mundo agradable, pero hoy es un mundo agradable. Y agradezco mucho una transición tan suave. Será tan suave como sea posible y lo agradezco mucho, Joe. Gracias", respondió.

El encuentro se da luego de dos campañas presidenciales sumamente tensas, en la que ambos presidentes se descalificaron mutuamente. Mientras que Trump calificó a Biden "corrupto"; el presidente aseguraba que el magnate era una amenaza para la democracia.

Si bien la reunión en la Casa Blanca entre el presidente saliente y el presidente electo ha sido una tradición inquebrantable, en 2020 Donald Trump no reconoció su derrota y no solo no se llevó a cabo la histórica reunión, sino que el entonces mandatario no acudió a la juramentación de Biden. Esto fue un hecho sin precedentes el la historia estadounidense.

Visita al Capitolio

Previamente a su reunión en la Casa Blanca, el presidente electo, Donald Trump, se detuvo en el Capitolio y brindó un discurso ante los representantes republicanos. El republicano fue ovacionado por los legisladores de su partido y aseguró que "siempre es bueno ganar".

Asimismo, bromó sobre la posibilidad de presentarse nuevamente en unas elecciones, lo cual está prohibido por la Constitución, la cual no permite ser elegido más de dos veces presidente.

"Sospecho que no volveré a presentarme a menos que digáis que es bueno que pensemos en otra cosa”, señaló.

El partido republicano no solo tendrá la Casa Blanca, sino que se hizo con el control del Senado, donde obtuvo 53 de 100 miembros, y está a dos escaños de obtener mayoría en la Cámara de Representantes.

