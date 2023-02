El bullying es un episodio que afecta la vida de la persona que lo padece. Sin embargo, Lauren Enwolson, de 20 años, ahora bromea sobre ese triste episodio. La joven de Estados Unidos ha compartido su historia con el mundo: decidió casarse con el compañero de escuela que la sometía a crueles bromas.

Lucas Olsen y Lauren Enslow se conocieron el 2016 en una fiesta en su natal Utah, Estados Unidos, por un amigo en común y, aunque él intentó agregarla en redes sociales, ella no aceptó porque no quería una relación en ese momento, algo que propiciaría el futuro bullying cuando ambos se reencontraron en la escuela, ya que les tocó compartir aula. A partir de ahí, Lucas y sus amigos hostigaron incesantemente a Lauren por algunos meses hasta que ella sufrió un accidente automovilístico y él fue a socorrerla.

“Estábamos en un estacionamiento y lo vimos. Mi hermana pensó que era gracioso bajar la ventanilla y gritar su nombre. Segundos después estábamos en un accidente automovilístico. Nadie resultó gravemente herido, pero los autos quedaron en mal estado”, comentó el joven en un acto que, para ella, “mostró que le importaba. Me ayudó a que me gustara de nuevo. La gente dice que nunca lo habrían perdonado, pero no puedo basar su personalidad en quién fue durante tres meses cuando tenía 16 años”.

La propuesta de matrimonio

Sin dudas, ese gesto humano de Olsen lo acercó a la joven Enslow, con la cual luego comenzaría una relación en 2018 y que duraría hasta julio de 2022, cuando -desde lo alto de una montaña- el joven de 21 años se arrodilló frente a ella que, con 20 primaveras a cuestas, emocionada dijo que sí. Tres meses más tarde, ambos se darían el sí en un altar, en la misma fecha que se conocieron seis años atrás.

“Yo había sospechado un poco, pero todavía estaba muy sorprendida cuando realmente sucedió”, recordó Lauren Enslow; mientras que, Lucas Olsen comentó que “casarte con tu novia de la secundaria es lo más hermoso que jamás podría soñar. Ella es increíble y no podría pedir una mejor persona con quien pasar el resto de mi vida. Quiero una familia con Lauren, estoy emocionado de construir una casa y ver el resto de nuestros sueños hacerse realidad”.

“Es divertido poder llamarlo mi matón”

Pese a que la historia puede sonar a una película de amor, usuarios en las redes han visto signos de alarma en su narración. Esto incrementó cuando la joven compartió una frase que para muchos es criticable: “Es gracioso que pueda llamarlo mi matón de la secundaria y mi amor de la secundaria”, bromeó la joven romantizando lo que pasó.

