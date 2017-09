Mujer detenida por amenazar de muerte a hija de presidente argentino

A través de la red social Facebook, una mujer con el perfil 'Caro Krúpskaya' amenazó de muerte a Antonia Macri, la hija más pequeña del presidente argentino, Mauricio Macri.

La intimidación hizo eco en el Departamento de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal de Argentina que abrió una investigación.

"Macri estás avisado!! Tu hija no va a "desaparecer", no la saques de tu casa hijo de remil put**!! No me importa que sea una nena! Sé que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO", señaló en su mensaje Krúpskaya.

PFA detuvo por orden del Juez Federal Lijo a la autora del twitter que amenazó a la hija del Presidente con la imagen de un fusil. pic.twitter.com/fs7tK1Jn98 — Policía Federal (@PFAOficial) 3 de septiembre de 2017

Tras la investigación, las autoridades procedieron a la detención de la mujer identificada finalmente como María Carolina Pavlovsky, hija del reconocido actor argentino Eduardo Pavlovsky.

La mujer de 57 años fue detenida en la clínica Solar Colonial, un centro que está especializado en atención de salud mental.

Patricia Bullrich, ministra de seguridad de la nación argentina, anunció a través de su Twitter la captura de Pavlovsky.