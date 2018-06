Una joven en estado de embriaguez metió su cabeza en un tubo de escape de un carro en el estado de Minnesota, Estados Unidos .

Kaitlyn Strom (19) estaba disfrutando de un concierto de música country en Winsted. En un momento de descontrol debido al alcohol, vio un auto estacionado y decidió meter su cabeza.

“Nos estábamos divirtiendo y vi este tubo de escape grande y pensé: mi cabeza puede que quepa allí, entonces lo intenté y se pudo, pero luego no quería volver a salir" , manifestó la muchacha al portal Hutchinson Leader.

Tras ingresar su cabeza en el tubo, la muchacha contó que luego ya no pudo salir del mismo aunque decidió mantener la compostura a la espera de ayuda.

Salir de aquel percance le tomó casi 45 minutos. Un bombero de Winsted rompió la pieza cilíndrica y desatorarla.

Decenas de personas vieron asombradas lo que ocurría con Strom e incluso grabaron videos. Uno de ellos, el usuario Billy Little, colgó el video en Facebook y se viralizó en cuestión de segundos.

"Sí, yo soy la chica del tubo de escape" , bromeó la joven en su cuenta de Facebook en una imagen al lado de Tom Wold, dueño de la camioneta.

"Recuerdo haberme desatorado y excusarme con él. 'No te preocupes, me alegra que estés bien', me dijo él", añadió la joven al Hutchinson Leader.

Hasta el momento, el video tiene más de 3 millones de vistas.