Lindsey Gritton, de 26 años, estaba en la semana 34 de su embarazo cuando tuvo una sensación de ardor en su axila y seno derecho. La joven madre tuve que ser inducida aparto tras una “alta probabilidad” de que tuviera cáncer . Los médicos tuvieron que someterle a más pruebas, que no se pudieron realizar durante el embarazo debido a la radiación , que revelaron que era cáncer de mama en etapa cuatro y se había propagado hasta su hígado .

La joven, de Gainesville, Georgia, ha estado en quimioterapia durante cuatro meses, visitando el hospital cada tres semanas para recibir tratamiento. Alrededor del 80 por ciento del cáncer ya se ha ido.

Solo alrededor del dos por ciento de los casos de cáncer de mama se diagnostican entre mujeres menores de 35 años cada año, pero cuando se detecta, tiende a encontrarse en una etapa posterior y es mucho más difícil de tratar, según Daylimail.

Gritton reveló que cuando los síntomas comenzaron en abril, la sensación de ardor iba y venía hasta una semana en que persistió. Poco después, encontró un bulto del tamaño de una ‘pequeña canica’ en su seno derecho. Pero los médicos inicialmente descartaron sus preocupaciones diciendo que era un conducto de leche obstruido.

Gritton le dijo a Insider que su médico no estaba preocupado. La especialista en salud señaló:“He visto esto mil veces. Tengo tantas personas con este problema cuando están embarazadas”.

La joven señaló que la doctora ni siquiera quería hacerle una ecografía: “Realmente necesito un ultrasonido porque estoy muy preocupado por eso”.

Gritton inicialmente tomó antibióticos para ayudar a eliminar el bulto y se sometió a una exploración que reveló una “alta probabilidad” de cáncer.

Luego la invitaron a una biopsia que, una semana después, confirmó que tenía carcinoma ductal invasivo, la forma más común de cáncer de mama.

Una semana después, se indujo el parto para realizarle escáneres, que no fueron posibles mientras estaba embarazada debido a la radiación.

Le hicieron una tomografía por emisión de positrones (PET), donde se inyecta una pequeña cantidad de marcadores radiactivos en una vena que viaja por el cuerpo, pero se detiene en áreas donde hay células cancerosas lo que permite a los médicos saber si el cáncer se ha propagado.

Fue entonces cuando los médicos confirmaron que tenía cáncer de mama en etapa cuatro, o el tipo más agresivo.

La joven señaló que “Si no me hubiera defendido a mí misma, ni siquiera creo que estaría aquí hoy. Porque por lo que me dijeron con los análisis de sangre y todo, mi hígado ya estaba fallando”.

Los factores que aumentan el riesgo incluyen antecedentes de la enfermedad o haber tenido previamente otros problemas de salud de los senos.