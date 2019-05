Mujer que arrancó bebé del vientre a latina llegó a hospital ensangrentada y médicos no alertaron a Policía

¡Atroz asesinato en Estados Unidos! Clarisa Figueroa, la mujer que mató a Marlen Ochoa López y le arrancó a su bebé del vientre en Chicago, llegó al hospital cubierta de sangre y llevando al neonato en estado crítico, el pasado 23 de abril.

Según manifestó la mujer de 46 años, el niño era su hijo y había nacido sin respirar. Los médicos del hospital Advocate Christ Medical Center, en Chicago, le practicaron exámenes que determinaron que no había dado a luz hace horas tal y como ella lo afirmaba; por lo tanto, aquel bebé no podía ser suyo.

El bebé quedó internado debido a los graves daños cerebrales que presentaba.

¿NEGLIGENCIA MÉDICA?



El grave error de los médicos fue no advertir de este delito a la Policía, a quienes recién se lo dieron a conocer dos semanas después; es decir el pasado 9 de mayo.

Jassen Strokosch, portavoz del Departamento para Niños y Familias de Illinois, indicó que los médicos contactaron a las autoridades para saber qué debían hacer con la custodia de un recién nacido que llegó en estado crítico al hospital.

Los médicos señalaron, en su manifestación a la Policía, que una mujer con sangre en la cara y en la parte superior de su cuerpo identificada como Clarisa Figueroa llegó al hospital con un bebé asegurando que era su hijo pero que dicha versión no podía ser corroborada tras las pruebas que le practicaron y que determinaron que no era su hijo; y que no había dado a luz hace poco.

Entretanto, la familia de la latina Marlen Ochoa López, de 19 años, buscaba desesperadamente a su familiar, que a inicios de mayo daría a luz. Tras denunciar su desaparición ante la Policía, hicieron una conferencia de prensa para pedir la colaboración de la ciudadanía en torno a su paradero.

Las primeras investigaciones de las autoridades se habían iniciado, pero no vincularon este caso al de Clarisa Figueroa, ya que el hospital no reportó su ingreso al nosocomio.

El portavoz del Departamento para Niños y Familias de Illinois, Jassen Strokosch, aseguró que "no comprendía" por qué no denunciaron a Clarisa Figueroa, aparecida en el nosocomio salpicada de sangre y con un bebé en brazos.

En Advocate Christ Medical Center no han dado su versión de los hechos.

Jassen Strokosch manifestó que para cuando el hospital llamó a la Policía, los agentes ya habían escuchado el nombre de Clarisa Figueroa. Una amiga de la víctima contó que la fallecida y Figueroa se conocieron a través de un grupo en Facebook y que ambas hacían planes como comprar ropa para bebé.

Los oficiales, para entonces, cercaron la casa de Clarisa Figueroa. En la vivienda se encontraba la hija de Clarisa, Desiree Figueroa (24), quien aseguró que su madre estaba en el hospital porque recién había dado a luz.

Tras inspeccionar la vivienda, hallaron el cuerpo de Marlen López Ochoa en el bote de basura. Ella había muerto de estrangulación por ligadura, que involucra el uso de un cordón o cuera. Luego le arrancaron el bebé del vientre.

"Clarisa tomó un cuchillo y cortó el vientre de la víctima de lado a lado para después remover el cordón umbilical, la placenta y el bebé del interior (…) después pusieron la placenta y al niño en una cubeta con el cordón umbilical colgando", detalló el fiscal.

Tanto Clarisa Figueroa y su hija fueron detenidas por asesinato. La jueza del condado de Cook, Susana Ortiz, descartó darles libertad bajo fianza porque cometieron "un asesinato brutal ya atroz".

Junto a ella también fue capturado el novio de Clarisa Figueroa, Piotr Bobak (40) por ayudar a ocultar el crimen.

PLANEARON ASESINATO POR BEBÉ



Según informaron medios estadounidenses, Clarisa Figueroa quería ser madre pero ya no podía porque le habían ligado las trompas. Sin embargo, estaba empecinada en lograrlo y le pidió a su hija que la ayudase así tuviese que "asesinar" a alguien.



Juntas planearon el asesinato de Marlen López Ochoa, quien ingenuamente, llegó a su casa y halló la muerte de una forma brutal.



