La cantante chilena Mon Laferte desató una polémica durante una conferencia de prensa para promocionar su nuevo disco 'La Trenza' en formato DVD. Resulta que tras la pregunta 'machista' de un reportero, ella se mostró molesta y lo confrontó.

"¿Sabes lo qué pasa? Yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pendejas machistas, de verdad. Me harto, porque siempre preguntan ese tipo de cosas, siempre se me va a juzgar más sólo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujer. Estoy un poco hasta la madre de eso”, dijo Laferte en plena conferencia.



Fueron varios los comunicadores que criticaron su reacción y hasta la llamaron “exagerada”. Uno de ellos fue el conductor Daniel Bisogno, quien en una emisión del programa Ventaneando llamó “tarada” a la cantante.

“Está loca la vieja. ¿Quién se siente esta señora?, dijo Bisogno durante la entrada del programa.

Luego agregó: “¿Qué carrera tiene Mon Laferte como para ponerse en ese plan? No nos hagamos tarugos, no es nadie Mon Laferte en este país, tendrá un disco o dos que más o menos le funcionaron, comparado con una Silvia Pinal o París Hilton que apenas vino ayer y tiene un trato completamente distinto con la prensa, que esta vieja. Que se vaya al diablo. Es una tarada como se comportó”.

Patricia Chapoy, otra conductora del programa, respondió: “Salió corriendo de Chile porque no la soportaron, también va a salir corriendo de aquí”.



“Como recomendación no hagas conferencia de prensa. Y mi recomendación es que elijas a los periodistas que tú quieres que hablen de tu música, que posiblemente no va a tener la popularidad, o la relevancia, ni el impacto que se necesita para que la gente voltee a verte”, dijo Chapoy.