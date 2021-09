Cristina Galêra es una modelo e ‘influencer’ brasileña que se casó con ella misma para demostrar “su amor propio”. La joven decidió compartir fotografías de este especial momento en su cuenta de redes sociales.

“¡Me desperté eh! ¡Sí, gente, es verdad! Me subí a la ola de Sologamia (matrimonio con uno mismo) y decidí casarme. ¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima!”, escribió la modelo que realizó su ceremonia en una iglesia de Sao Paulo.

La sologamia se ha vuelto cada vez más popular en el mundo, muchas personas deciden casarse con ellas mimas. Aún no es una práctica legal, pero los agasajados deciden realizar ceremonias simuladas.

En las fotografías de ‘su boda’ la modelo contó que recibe miles de mensajes de hombres y mujeres de todo el mundo que se quieren casar con ella. “Es una pena porque no me voy a divorciar pronto. Una Sologamia, para los que no saben, es el matrimonio de una persona consigo mismo. Ahora quiero que todos me feliciten”, resaltó la modelo.

