Certamen 'Miss Países Bajos' dice adiós tras 94 años y se convierte en plataforma de empoderamiento

Después de 94 años de tradición, el concurso que elegía a Miss Nederland (Países Bajos) ha llegado a su fin. Los organizadores tomaron esta decisión ante la creciente ola de críticas y la atmósfera negativa que rodeaba al certamen.

Según Mónica Van Ee, directora del evento, comentarios discriminatorios como “demasiado blanca” o “demasiado negra”, sumados a ataques personales contra las candidatas, fueron factores determinantes. Estas situaciones generaban un ambiente perjudicial, marcado por comentarios ofensivos sobre la apariencia de las participantes.

Otro factor que influyó en la decisión fue un incidente ocurrido hace un año, cuando la organización coronó a Rikkie Kollé, la primera mujer transgénero en obtener el título de Miss Nederland. Este hecho desató incluso amenazas de muerte.

Esta serie de acontecimientos hicieron que la continuidad de Miss Países Bajos fuera insostenible, según declaró Van Ee a medios internacionales. Con el cierre del certamen, se busca ahora promover valores diferentes.

La organización anunció su decisión y la creación de una nueva plataforma a través de un comunicado en su página web. “Miss Países Bajos se transforma en Niet meer van deze tijd (Ya no es de esta época): una plataforma que trabaja en torno a la salud mental, las redes sociales, la diversidad, la autoexpresión y mucho más. No más coronas, sino historias que conectan. No más vestidos, sino sueños que cobran vida”, se lee en el comunicado.

“Después de años de historia llenos de glamour, talento e inspiración, Miss Países Bajos se despide del nombre que llegó al corazón de muchas personas. Pero este no es el final; es un nuevo comienzo”, continuó el comunicado, añadiendo que “el mundo está cambiando, y nosotros estamos cambiando con él”.

Aunque el certamen tradicional ha concluido, Países Bajos seguirá teniendo representación en Miss Universo, ya que la licencia se transfirió hace un año a ‘Miss Universo Países Bajos’. Amber Rustenberg, la última Miss Países Bajos, actuará como madrina de la nueva iniciativa y se dedicará a promover la plataforma.

Esta transformación se alinea con la tendencia global de modernización y adaptación de los concursos de belleza. Un claro ejemplo es la reciente edición de Miss Universo, celebrada el mes pasado en Ciudad de México, donde se permitió por primera vez la participación de mujeres mayores de 28 años.

