Rompe el estándar: Miss Egipto será la primera aspirante al Miss Universo con vitiligo

A inicios de este mes, se celebró el Miss Egipto 2024, donde Logina Salah fue coronada como la nueva soberana del certamen. Salah ha hecho historia al convertirse en la primera aspirante de su país al concurso internacional Miss Universo que vive con vitiligo, una condición cutánea que causa la pérdida de pigmento en la piel.

Las manchas características del vitiligo no han sido un obstáculo para que Salah se haga un nombre en la industria del modelaje. De hecho, encontró en ellas una fortaleza personal.

"Vivir con esta condición me ha hecho una persona mucho más fuerte. Agradezco los días sin dificultades, pero he aprendido a afrontar los retos que la vida me pone", expresó Salah en una entrevista con Dose Of Emirates.

Salah, madre de una niña de 10 años, explicó que su incursión en el certamen fue posible gracias a la eliminación de algunas restricciones en Miss Egipto.

"Las concursantes ya no deben ser solteras ni menores de 30 años. Cuando supe que habían quitado esos requisitos, me animé a participar", contó al portal Ahram Online.

A pesar de las críticas, Salah encontró en su experiencia con vitiligo una fuente de aprendizaje y crecimiento. "Lo que viví en mi infancia se ha convertido en una bendición que me ha hecho más fuerte y menos afectada por las opiniones de los demás", reflexionó.

Salah representará a Egipto en Miss Universo, una competencia que, según ella, resalta más que la belleza física. "Miss Universo es una plataforma genuina que destaca el mensaje y los esfuerzos por el cambio social y la caridad. Valoro cómo las concursantes pueden influir en las jóvenes con sus opiniones y trabajo", afirmó.

