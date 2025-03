Miss Bolivia detenida en 'narcoavión' dice que se subió bajo amenaza: "Era una relación tóxica"

Un mes después del aterrizaje del 'narcoavión' en un campo privado de Ibicuy, Entre Ríos, en Argentina, las repercusiones del caso siguen en el centro de la atención. En aquella madrugada, un Cessna 210 fue abandonado con 359 kilos de cocaína, lo que desató una investigación que llevó a la captura de Carlos Costas Días, un brasileño de 53 años, y su expareja Jade Isabela Callaú, Miss Bolivia, de solo 21 años.

Chabela, como la llaman sus allegados, lleva cuatro semanas en el Pabellón 1 de la cárcel de Ezeiza, compartiendo celda con otras dos mujeres.

Su madre, Patricia Barriga, logró visitarla durante cinco días consecutivos gracias al régimen de “visita extranjera”, pero no podrá volver a verla hasta dentro de un mes.

"Llegué a Buenos Aires llena de nervios y dudas. Ahora regreso a Bolivia con el dolor de verla detenida, pero con la tranquilidad de que es inocente", expresó al diario Clarín.

Patricia asegura que su hija fue víctima de una relación tóxica con Carlos Costas Días, quien en realidad sería Leonardo Monte Alto, un narcotraficante brasileño que huyó a Bolivia y cambió de identidad tras una condena en su país.

“Chabela estaba atrapada en una relación sin salida. Le rogamos cientos de veces que lo dejara, pero siempre volvía. Él es un psicópata, violento y manipulador", relató su madre.

Aunque reconoce que su hija enfrenta un delito grave, confía en que "tarde o temprano se conocerá la verdad y ella volverá con su familia.

"ME OBLIGÓ A ACOMPAÑARLO"

Desde la prisión, la joven boliviana le confesó a su madre que estaba atrapada en una relación abusiva. “Mami, por favor, perdóname. Tenías razón, pero no pude escapar. Él me amenazó de muerte y me obligó a acompañarlo”, le dijo entre lágrimas durante su encuentro en Ezeiza, según El Clarín.

Callaú había sido Miss Belleza de San Borja, su ciudad natal.

La madre contó que su hija intentó terminar la relación en diciembre, pero Costas Días reaccionó con violencia, golpeándola a ella y a Chabela. Aunque hicieron una denuncia y se impuso una orden de restricción, el hombre no dejó de hostigar a la reina de belleza.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, indicó que se investiga si Callaú es hija de un influyente narcotraficante boliviano.

Su madre desmiente estas acusaciones: “Nosotros somos humildes. Mi esposo trabaja en vigilancia y yo tengo un almacén. Si mi hija fuera narcotraficante, ¿crees que viajaría dos días en micro de Bolivia a Argentina?”, expresó indignada.

"Yo para venir a la Argentina tuve que hacer una colecta y vender rifas", agregó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO