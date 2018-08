Ministro noruego renuncia tras viaje privado con su novia iraní

El ministro de Pesca noruego , Per Sandberg, dimitió este lunes en medio de un escándalo tras haber vulnerado el reglamento de seguridad por realizar un vuelo privado sin autorización a Irán y China junto a su novia de procedencia iraní.

Sandberg, de 58 años, que es el número dos del partido del Progreso —derecha xenófoba—, viajó en julio a Irán junto a su nueva novia de 28 años sin informar sobre el hecho al Estado y además llevando un teléfono móvil de su trabajo.

Al regresar de Irán, el ministro tuvo que darle su celular a la agencia nacional de seguridad para asegurarse de que no fue infiltrado. Noruega considera a Irán como uno de los países más activos en materia de espionaje, junto con China y Rusia.

En un principio, Sandberg se disculpó pero la prensa noruega reveló que también vulneró el protocolo de seguridad cuando viajó a China en mayo, adonde también portó su teléfono profesional. Su situación se volvió insostenible durante las dos últimas semanas.

La polémica se hizo aún más mediática cuando se supo que la nueva novia del ministro Sandberg era Bahareh Letnes, una refugiada iraní elegida "Miss Irán" en 2013 y 2014.

"Per pidió él mismo de dimitir y me parece una buena decisión", aseguró la primera ministra conservadora, Erna Solberg, en conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el ministro saliente. "No demostró la sensibilidad necesaria en materia de gestión de la seguridad", añadió.



Con información de AP, AFP y EFE.