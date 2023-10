El mítico vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, aseguró que está pensando seriamente en donar su millonaria fortuna, que está valorizada en 500 millones de dólares, a organizaciones benéficas, sin dejar nada para sus 8 hijos, producto de 5 relaciones distintas.

Así lo aseguró en una entrevista para el diario The Wall Street Journal, donde fue consultado sobre la herencia que dejaría con los derechos de explotación de catálogo de canciones con la icónica banda británica.

El compositor aseguró que no le gusta el aspecto comercial del negocio de la industria musical, aunque indicó que pudo ganar mucho dinero con las giras que realizó su grupo mítico de música en los 60 años de trayectoria.

“Mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para vivir bien. Probablemente, lo mejor sea hacer el bien en el mundo”, resaltó Mick Jagger tras entrever que podría dejar su fortuna a las organizaciones que velan por los más necesitados.

Esto dejando fuera de órbita a sus ocho hijos: Karis (52), Jade (51), Elizabeth (39), James (38), Georgia May (31), Lucas (24), Gabriel (25) y Deveraux (7).

Hay que recordar que The Rolling Stones no posee derechos de sus hits grabados antes de 1971, que incluyen éxitos como ‘Satisfaction’, ‘Paint it Black’, y ‘Jumpin Jack Flash’, por lo que Jagger solo se refirió al dinero recaudado con la banda en las canciones de dicho año en adelanto.