Michelle Bachelet al despedirse de la presidencia: "Ya lo dije, yo no vuelvo"

Michelle Bachelet dejó este domingo el cargo de presidente de Chile con una promesa: no volver a postular a la presidencia. "Ya lo dije, yo no vuelvo.. . A esto no vuelvo yo", dijo, convencida.

Bachelet lanzó la frase este domingo en el palacio de La Moneda (Santiago de Chile) antes de cumplir con el protocolo y entregar el cargo a Sebastian Piñera en Valparaíso. Lo dijo mientras se tomaba fotografías con sus subsecretarios y demás funcionarios de la sede del gobierno.

Su frase contundente fue una respuesta a los partidarios que se acercaron al palacio para despedirla. "Voy y Vuelvo", le gritaban parafraseando al poeta Nicanor Parra, quien creó esa frase para una se sus obras visuales y que permaneció sobre su ataúd en su velatorio y funeral.

Luego de las fotografías, Bachelet tomó el viaje hacia Valparaíso, sede del Parlamento, para cumplir con el traspaso de mando a Piñera.

Un día antes, a través de su cuenta de Facebook, Bachelet recalcó: "Estoy muy orgullosa de las transformaciones que impulsamos estos años, y soy una convencida que hoy Chile es un mejor país, es más justo, equitativo y libre".