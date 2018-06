Michael Shifter: “Donald Trump es duro porque funciona”

Pese a los cuestionamientos a su política migratoria, el presidente estadounidense, Donald Trump, no da marcha atrás y sigue dando que hablar. Michael Shifter , presidente del centro de análisis Diálogo Interamericano de Washington, explica por qué.

Pese a las críticas, Trump insiste en endurecer su política migratoria. ¿A qué apunta?

La situación es vergonzosa y lamentable. Yo nunca pensé que iba a ver una cosa parecida en mi país. Creo que es el punto más bajo de los últimos años y de la administración Trump, pero se explica en que el tema migratorio es el responsable de su elección como presidente. Si no fuera por ese tema y las pasiones que generaba, creo que Trump no estaría en la Casa Blanca. Esa es, además, su estrategia para consolidar su base política con miras a la reelección en 2020.

¿Por qué entonces dio marcha atrás en la separación de familias inmigrantes?

Creo que no calculó bien la reacción de los mismos republicanos. Aunque lo apoyaron, no fue total, solo lo respaldó el 58% de las bases del partido. Es que con esa medida Trump se pasó el límite. Ser firme está bien, pero la política ha sido muy cruel e inhumana.

¿Quería enviar un mensaje?

Así es. Su mensaje era que él será duro y firme con el tema migratorio, que no dejará que extranjeros entren el país sin documentación. Pese a las imágenes terribles que causaron el rechazo del mundo y el retroceso de Trump, él logró mostrar que será duro con el tema migratorio.

¿Ser duro le resulta efectivo? ¿No afecta su popularidad?

No. Su popularidad se mantiene a pesar de todo esto. Aunque hay mucho periodismo en Estados Unidos que cuenta historias de gente decepcionada de Trump, las encuestas son claras: hasta el momento no hay señal de una baja. Su aprobación permanece en 43% y es la misma que tenía antes de que empezara la política de tolerancia cero. Trump es un político de instinto y sabe que ser duro le funciona; pese al rechazo de los estadounidenses y los mismos republicanos, no paga un costo político muy alto, la gente lo sigue aplaudiendo en actos públicos.

Entonces, ¿las leyes migratorias se endurecerán?

Ese es el problema. Trump no dejará de lado el tema del muro en la frontera con México. Será parte de cualquier paquete de medidas porque él quiere cumplir su promesa de campaña. En el Congreso hay mucho desacuerdo y por eso el tema está paralizado. Es un tema de voluntad, pero lamentablemente en Washington el clima político es tóxico y hay mucha desconfianza; ningún grupo quiere ceder. Los republicanos no quieren transar en el tema de ciudadanía y los demócratas no quieren el muro. Llegar a un acuerdo será difícil. La retórica agresiva de Trump lo hace más complicado.

En ese escenario, ¿qué impacto tendrá la inminente elección de López Obrador en la presidencia de México?

Con la elección de López Obrador hay riesgo de que la polarización y tensión entre Estados Unidos y México se acentúe, pues López Obrador puede enfrentar a Trump y advertirle de que, si no se aplica una determinada política con sus ciudadanos y los centroamericanos que pasan por su región, dejará de comprar a Estados Unidos. Esto puede ser retórica para ganar popularidad, pero puede poner en riesgo las relaciones de cooperación entre ambos países y agravar la situación en la frontera.

¿Eso le conviene a México?

No, lo que le conviene con un presidente poco predecible como Trump es ser cauto.

TENGA EN CUENTA

* Más de 2,300 menores han sido separados de sus padres, arrestados y sometidos a la justicia por haber franqueado ilegalmente la frontera desde México.

* La medida causó airadas reacciones de la clase política, de la sociedad estadounidense e incluso del propio entorno de Trump.