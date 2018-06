Se llamaba Adianet Galván Gonzáles (30) , era cubana y quería mantener sus glúteos firmes. Por ese motivo, decidió someterse a una cirugía de aumento en una clínica del suroeste de Miami .



Había esperado ese momento con mucho anhelo, pero todo salió mal. Y es que la mujer no se recuperó a tiempo y tuvo que ser conectada a un respirador artificial. Según sus familiares, falleció tres días después.



"No se qué ocurrió. La sacaron en un sillón de ruedas, no salió caminando, no habló una palabra. Prácticamente no abrió sus ojos" , manifestó Arelis Gonzáles, madre de Adianet, a Telemundo .

Agregó que, tras comunicarse con la clínica, le respondieron que eso era normal, que trataran de despertarla. Nunca más lo hizo. Luego de ser ingresada en el hospital Kendall Regional , estuvo tres días en coma hasta que el jueves fue desconectada del respirador artificial.



Trascendió que había sufrido muerte cerebral. La madre de la víctima pidió a otras mujeres que eviten cometerse a procedimientos como este para que algo así no vuelva a ocurrir.