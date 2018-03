Una niña recién nacida fue retirada de un hospital de Miami por un agente de la Policía sin motivo alguno; este hecho ha consternado a toda la ciudad pues se cree que sería parte de una mafia que trafica menores de edad, informó el diario 'El Nuevo Herald'.

Rebecca Sanders y Justin Johnson se encuentran desconsolados pues no saben el paradero de su niña, ya que el pasado lunes, según fuentes del hospital, tres detectives de la Policía de Miami llegaron hasta el nosocomio para llevarse a la menor de edad alegando que pertenecería a una tribu.

Los agentes mencionaron que tenían una orden de un juzgado tribal, cuya jurisdicción pertenece a los 'Miccosukee'.

Los padre argumentan que no hay ningún vínculo con alguna tribu o etnia de su país, pues ellos no tienen parientes lejanos y ambos concibieron a la menor. "No sé cómo los policías pueden creer ese argumento tan ilógico, pues así tengan una orden judicial, ellos deberían consultar con los padres"; indicó el padre de la niña.

La madre remarcó que este no es el primer caso que oye sobre la pérdida de algunos niños, ya que el año pasado, también autoridades de la Policía se llevaron a un niño de 9 años alegando que pertenecería a una etnia y tenía que volver con sus 'verdaderos' padres.

La Policía de Miami no se ha pronunciado al respecto y se esperan que las autoridades del hospital identifiquen a los agentes que realizaron este acto ilegal.