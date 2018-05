La Fiscalía de la Florida anunció el pedido de pena de muerte contra Luis Siddartha Palacios (28), quien apuñaló a su esposa, la periodista venezolana Wendy Bandera (25). El crimen fue cometido el pasado 6 de diciembre de 2017, frente al ayuntamiento de Hialeah ( Miami ).



El acusado, de origen venezolano también, permanece "hospitalizado, bajo custodia y sin derecho a fianza", según el Departamento Penitenciario del Condado Miami-Dade, tras ser hallado herido en un auto junto al cuerpo de la víctima.



Ambos se dirigían a realizar los trámites de divorcio cuando se ocasionó una acalorada discusión con un desenlace fatal. Incluso, el hombre intentó quitarse la vida. El órgano fiscal presentó, este viernes, su intención formal de solicitar la pena de muerte , y no cadena perpetua.

RECONSTRUCCIÓN DEL CRIMEN

​Según el reporte policial, la pareja se reunió el miércoles 6 de diciembre del 2017 para ir, en el mismo auto, al Ayuntamiento de Hialeah. Allí iniciarían los trámites de divorcio. En el camino, sin embargo, comenzaron a discutir porque él creía que lo estaba engañando con otro hombre, según confesó.



Cuando finalmente estacionaron el coche, Palacios se enfureció, sacó un cuchillo que tenía en el bolsillo y la apuñaló. Bandera fue encontrada sin vida por la Policía. En tanto, él fue trasladado al Hospital Jackson Memorial.



"No me salven, tengo un cuchillo y me quiero morir, maté a mi esposa" , dijo el potencial suicida a los agentes, según indica el reporte.