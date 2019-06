"Ella no es mi tipo", responde Trump a columnista que lo acusó de violación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , negó una nueva acusación de violencia sexual de una mujer que dijo que fue atacada por él hace más de 20 años en el vestidor de una tienda de departamentos de lujo en Nueva York.

E. Jean Carroll, de 75 años y columnista de la revista Elle, acusó a Trump en un artículo publicado el viernes de atacarla en un camerino de Bergdorf Goodman, en el otoño de 1995 o la primavera de 1996.

Trump, de 73 años, lo negó el viernes en una declaración, diciendo que Carroll sólo quería aumentar las ventas de un nuevo libro, y lo volvió a desmentir el sábado en comentarios a periodistas.

Además, en una entrevista con el periódico The Hill, Trump dijo que Carroll estaba mintiendo.

"Lo diré con gran respeto: Número uno, no es mi tipo. Número dos, nunca sucedió. Nunca sucedió, ¿de acuerdo?", dijo el mandatario.

Por su parte, Carroll declaró que "estoy muy contenta de no ser su tipo", en una entrevista con CNN.

En el artículo, adaptado de sus memorias, Carroll dijo que Trump la forzó en un camerino y que la penetró en un encuentro que no duró más de tres minutos.

Ella dijo que se lo contó a dos amigos, pero que no denunció a Trump ante las autoridades porque temía represalias. Medios de comunicación, incluido el New York Times, dijeron que los amigos corroboraron su informe durante el fin de semana.

La columnista escribió que Trump la empujó contra la pared y puso su boca contra sus labios.

"Toma mis dos brazos y me empuja contra la pared por segunda vez, y, cuando me doy cuenta de lo grande que es, me sostiene contra la pared con su hombro y mete la mano debajo de mi abrigo y tira de mi medias ", escribió ella, agregando que finalmente pudo empujarlo y huir.

Más de una decena de mujeres han acusado a Trump de hacer avances sexuales no deseados contra ellas años antes de ingresar a la política. Trump ha negado las acusaciones.

El abogado personal de Trump, Michael Cohen, fue condenado en diciembre a tres años de prisión por delitos que incluían la entrega de pagos a la estrella de cine pornográfico Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal poco antes de las elecciones presidenciales de 2016.

En el artículo, Carroll describió las experiencias de otras mujeres, que recibieron amenazas de muerte de parte de los partidarios de Trump y que esté lo negara y ridiculizara a sus acusadoras.

En entrevistas posteriores en la televisión, Carroll dijo que tomó la decisión de hacerlo público el ataque porque ese sería su consejo para otras mujeres en su situación.



(Con información de Reuters)