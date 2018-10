Roz Bowden reveló pormenores sobre la traumática experiencia que fue el trabajar como moderadora en MySpace. ¿En qué consistía su labor? Ver lo peor de Internet para que otros no tuvieran que verlo.

"Cuando me fui, no estreché la mano a nadie durante tres años. Vi lo que la gente es capaz de hacer y lo repugnante que es. No quería tocar a nadie. Aborrecía a la humanidad", confesó Bowden a BBC Mundo.

Este trabajo ha cobrado importancia tras el auge de las redes sociales. Facebook, por ejemplo, tiene 7.500 moderadores, quienes suelen ver imágenes y videos de violaciones sexuales a niños, decapitaciones, torturas, violaciones y asesinatos.

Uno de los moderadores de Facebook , Selena Scola, demandó a la red por trauma psicológico tras ver por horas dicho contenido.

¿Estamos ante el primer caso que devela el oscuro mundo de la moderación en Internet? ¿Este suceso plantearía si las personas deberían hacer este trabajo?

"No hay un plan de apoyo a largo plazo que ayude a esos moderadores de contenido cuando dejan el trabajo. Se espera que se reincorporen sin más al tejido social", sostiene Sarah Robert, profesora de la Universidad de California que ha estudiado la moderación de contenido en los últimos ocho años.

Tras su terrible experiencia, Bowden volvió a su antiguo empleo de finanzas. "Ahora, solo analizo números", precisó. Pero su pensamiento a menudo la lleva a imaginarse qué ocurrió con las personas que ayudó a formar como moderadores.

Bodwen recuerda que cuando se inicio como moderadora en MySpace no había tanta información como ahora. "Tuvimos que establecer unas normas. ¿Ver pornografía y preguntarle a una chica si usa un bikini de tiras de espagueti era adecuado? ¿Cuánto sexo era demasiado para una plataforma como MySpace? Nos hacíamos esas preguntas a medida que avanzábamos", recordó.

Facebook, por su parte, describe a sus moderadores como "héroes" no reconocidos que mantienen a la red a salvo para el resto de nosotros. Sin embargo, admite que el trabajo "no es para todo el mundo" y que solo contrata a persona capaz de manejarlo.

Pero se sabe que subcontrata a personal para ahorrar costos.

No obtante, también capacita a sus empleados a través de un instructor que pasa 80 horas con los moderadores donde les explica qué verán y contrata a psicólogos clínicos para ayudarlos.

