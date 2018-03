Una mujer de 26 años ofreció un revelador testimonio de cómo su madre fue víctima del alcoholismo, situación que marcó su vida desde muy pequeña.

"Me llamo Ella, tengo 26 años, y desde que tengo memoria mi madre ha sido alcohólica. (El alcohol) me quitó la relación con mi madre , la persona que me trajo a este mundo, quien me amó y me cuidó y juró que nunca pondría nada por encima de mí", confesó a BBC Mundo.

La joven aseguró que casi tuvo una "infancia idílica". Se recuerda en una casa familiar, con una mascota y acudiendo a la escuela primaria de su pueblo.

Sin embargo, añadió que "el problema es que, conforme fui creciendo, mi madre se volvió más dependiente del alcohol y más enferma mentalmente".

"La lista de las situaciones que manchan mis memorias de ella es larga: su aventura amorosa, la venta de la casa, el inevitable divorcio, nuestra pelea durante mis exámenes porque se llevó la computadora, la angustia de cuando se llevó al perro, la falta de tarjetas de felicitación en mi cumpleaños, las idas y venidas al hospital, la negación, el remordimiento, la culpa", señaló a BBC Mundo.

En conclusión, Ella precisó que "mi madre siempre puso la bebida por encima de mi hermana y de mí".

MUERTA EN VIDA



Recuerda que, debido a su enfermedad, su progenitora estaba viva pero ausente en su vida. "Durante muchos años fue difícil lidiar con la pérdida de una persona que aún estaba viva, presente, que existía y seguía siendo parte de la sociedad, pero sin ti", sostuvo.

Los días de su progenitora llegaron a su fin un 22 de agosto del 2017. Un ataque cardíaco se la llevó.

A pesar de su experiencia negativa, Ella hizo una reflexión en torno a su vida y a quienes llama sus mamás alternativas e incluso celebra su día.

"Así, dedico ese día a mis 'mamás alternativas' : mi papá, mi hermana, mi abuelo, mis tías, mis primos, colegas y amigos que me han amado, que me han educado y que me han ayudado a crecer", señaló.

Ella reconoce, finalmente, que mantiene una relación compleja con el alcohol.

"No es porque tenga un problema con la bebida. En realidad, soy muy buena para saber cuándo tomar y cuándo no (...) Pero también me quitó la relación con mi madre (...) Es por eso que amo y odio el alcohol...", expresó.