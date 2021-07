La youtuber mexicana Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, está presa y su caso es sumamente mediático porque está siendo investigada por el delito de pornografía infantil, lo que ha generado una ola de apoyo de sus seguidores, pero también reflexiones de quienes son creadores de contenido en redes sociales.

Hoffman, de 30 años, fue detenida la noche del martes 29 de julio en su domicilio por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y llevada al penal femenino de Santa Martha Acatitla de la capital.

La denuncia

Yoseline Hoffman fue denunciada en marzo de este año de haber almacenado y reproducido un video en el que una menor de edad presuntamente sufre una violación a manos de varios hombres.

Los hechos del video ocurrieron en 2018, cuando la víctima tenía 16 años. Si bien las imágenes no llegaron a ser difundidas abiertamente en YouTube por Hoffman, sí publicó un video en dicha plataforma donde dijo que recibió dicho material y describió el abuso de la menor realizado por cinco sujetos (también acusados, aunque la fiscalía no ha ejercido acción penal contra ellos aún).

Participación de YosStop

El video mostraba a la víctima en el preciso instante que un grupo de hombres le introduce una botella de champán por la vagina. Las imágenes llegaron a manos de la influencer y le dedicó un video en YouTube donde habló de lo ocurrido y, entre otras cosas, llamó “puta” a la desafortunada protagonista ante sus más de cinco millones de seguidores. En ese sentido, la denuncia en su contra se sustenta principalmente en los comentarios que hizo sobre las imágenes de la agresión.

“La vieja se dejó meter una botella de Moët por la vagina por tres cajetillas de cigarros. Entonces esta vieja se hizo muy popular por ser así de puta”, dijo la influencer en dicho video, que ya fue borrado de la plataforma.

En dicho video, YosStop afirma haber recibido, reproducido y almacenado en su teléfono la grabación de la agresión sexual de la adolescente.

Ainara Suárez, la víctima de la violación y denunciante, declaró recientemente en sus redes sociales que “no es justo que una influencer revictimice de esa manera a una niña” y que quiere marcar un precedente “para que no le vuelva a pasar a ninguna niña y ninguna mujer”.

Ainara Suárez, presunta víctima de abuso por video que habría sido distribuido por la "youtuber" YosStop, sale de juzgados penales en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

La defensa

Ricardo Cajal, abogado defensor de Hoffman, explicó que el juez a cargo del caso no ha tomado en cuenta que no existe prueba de almacenamiento, posesión o de distribución de pornografía y que el material gráfico de la violación ya era viral antes que su defendida lo comentara.

“Los videos [sobre la violación] ya eran virales, justo ese es el contenido de Yoseline, por más de 10 años, esa era su metodología y era su discurso, la crítica burda, sí, pero en ningún momento es un tema de pornografía infantil, no existe ese elemento lascivo, sexual, pornográfico, explícito de excitación que busca este delito, ese es el fin de la pornografía”, explicó el letrado a El País.

Asimismo, el abogado sostiene que Hoffman no podía conocer que la víctima tenía 16 años porque en el video “no se aprecia que es menor de edad porque se está tapando la cara” y menos aún que lo ocurrido era una violación.

“La propia Yoseline dice: ‘está niña se dejó, se dejó’ ella en ningún momento tiene conocimiento de que esto es un delito de una violencia sexual y mucho menos que es una menor de edad, en ese tema, ¿cómo puede incitar a la violencia contra la mujer?, ella cree que es un vídeo de pornografía de una mayor de edad”, expresa.

Lo que se viene

Para YosStop, mínimo, serán dos meses de prisión, los que fijó el juez como “prisión preventiva oficiosa”, según explica el abogado Cajal. Sin embargo, según las leyes mexicanas, de ser encontrada culpable Hoffman podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión.

Pese a dicho panorama, la youtuber “está fuerte y segura de que se hará justicia”, según explica su abogado y también comparte ese entusiasmo.

“Es un tema de buscar un logro para ellos [la Fiscalía] por un delito que no hay. Todo el despliegue del poder está concentrado ahorita en mi cliente (...) Nosotros confiamos en nuestros argumentos y en la apelación. El asunto se va a ganar, ¿cuándo?, no se sabe, pero se va a ganar el asunto porque no hay delito y esto es muy claro”, dijo seguro.

Un simpatizante de la "youtuber" YosStop sostiene un cartel de apoyo en la puerta de los juzgados penales de la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Reflexiones

La situación de YosStop sin duda ha remecido e indignado a sus seguidores -que se congregaron en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para mostrar su apoyo-, pero también ha generado reflexión sobre la labor de los creadores de contenido en redes sociales.

Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, es uno de los pioneros de subir contenidos a YouTube, y no ha sido ajeno a lo ocurrido con Hoffman, al contrario, dice que lo sucedido en una lección para todos los influencers.

“Creo que a todos nos da lecciones. A todos, seas famoso o no seas famoso, tienes que tener prudencia de lo que vas a emitir”, dijo Werevertumorro a Milenio y finalizó con advertencia: “La persona que lo quiera hacer que se lo piense dos veces y así con todo, hay que pensar dos veces en lo que emites, en lo que hacer porque a lo mejor estás cometiendo un delito del futuro”.

Con información de EFE y AFP

