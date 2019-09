Grupos de operadores de unidades de transporte público, que demandan un aumento a la tarifa del servicio, realizaron marchas que provocaron congestionamientos viales este martes en Ciudad de México.

Los transportistas partieron desde diversos puntos de la ciudad hacia la plaza principal, el Zócalo, algunos a pie y otros conduciendo sus autobuses de transporte público, causando embotellamientos en varias de las principales avenidas de la capital, como Insurgentes, Reforma, Tlalpan y Constituyentes.

Los manifestantes, alrededor de un millar, portaban letreros y coreaban consignas en demanda de "tarifas justas" debido a "los altos precios de los combustibles y las refacciones".

En días recientes los conductores, aglutinados en la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), anunciaron que realizarían la movilización para exigir el aumento de la tarifa de servicio de cinco pesos (0,25 dólares) a 10 pesos (0,5 dólares) como mínimo.

Las marchas se iniciaron alrededor de las 07.00 hora local (12.00 GMT), pero la concentración previa de las unidades de transporte público en los puntos de partida provocó la paralización del tránsito desde una media hora antes, particularmente en la entrada norte de la ciudad por la avenida Insurgentes.

Durante su movilización los conductores estacionaron sus unidades en diversos puntos, agravando aun más el caos vial y suscitando protestas airadas de los automovilistas, expresadas en bocinazos y gritos.

Los transportistas reclaman un aumento del costo del pasaje. (Foto: EFE)

"No daremos marcha atrás en nuestras demandas. Queremos diálogo, no represión", coreaban algunos transportistas, y advirtieron que de no recibir una respuesta satisfactoria de las autoridades capitalinas intensificarán su protesta en los próximos días.

En declaraciones a Efe, el transportista Juan Ramón Rincón Hernández, lamentó que hay transportes colectivos "piratas", taxis que trabajan como "colectivos" y otras irregularidades que atribuyó a la falta de control del Gobierno de la Ciudad de México.

Aseguró que ello afecta a "todas las rutas" y, con la "miseria" de tarifas que se cobran actualmente, dificultan enormemente su trabajo y subsistencia.

El Gobierno capitalino informó en un boletín que la FAT se concentró desde las primeras horas de este martes en cinco puntos distintos de la capital para realizar las marchas hacia el Zócalo, en las que participaron un total de 1.000 personas con 300 unidades, de las más de 18.000 que prestan servicio en la urbe.

Cerca de mil manifestantes se juntaron en la principal plaza de Ciudad de México, el Zócalo. Ellos exigen tarifas justas ante el incremento de la gasolina. (Foto: EFE)

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que los conductores exigen un aumento a las tarifas de transporte pero rechazan que el Gobierno equipe sus unidades con GPS, contadores y cámaras para brindar seguridad a los usuarios, así como ser incorporarlos al registro de operadores.

El funcionario manifestó disposición al diálogo para llegar a acuerdos que permitan atender los planteamientos de los transportistas, pero enfatizó que no está sobre la mesa el incremento de tarifas a los usuarios este año.

Fuente: EFE