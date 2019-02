Se titula de psicóloga a los 13 años y luego se convierte en la estudiante más joven de Harvard

Con tan solo 17 años y un título en Psicología (obtenido a loas 13 años), Dafne Almazán se ha convertido en la estudiante más joven de la Universidad de Harvard. En una entrevista con Univisión, la adolescente reveló detalles de su vida y cómo llegó a hacer historia.

Almazán no quiso destacar sus propios logros y prefirió desmentir el estereotipo de la joven que pasaba todo el día estudiando, señalando que tuvo una infancia normal.

“Yo estudiaba, pero también jugaba. Aprendí a tocar instrumentos, paseaba a mis perros“, aseveró Dafne, quien también subrayó la importancia de las matemáticas, su próximo objetivo académico.

“Siempre se piensa que las matemáticas son difíciles, pero son algo que está en nuestras vidas y se necesitan estrategias para enseñarlas y que los niños se puedan interesar”, agregó

Asimismo, la psicóloga valoró el trabajo que realizó su familia para que pudiera llegar a donde está hoy.

“Mis papás me enseñaron antes de que entrara a la primaria todos los temas que debía saber. Así lo hicieron también en la secundaria y en la preparatoria. Mis hermanos siempre me han apoyado con los temas que no entendía”, precisó.