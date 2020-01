Increíble. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo una sorprendente propuesta durante una conferencia de prensa. Y es que el mandatario no encontró mejor idea para deshacerse del avión presidencial que lanzando la inusual propuesta de rifarlo en la lotería nacional.

López Obrador en más de una oportunidad ha mostrado sus intenciones de vender el avión presidencial que era empleado predecesores por considerarlo un gasto excesivo e innecesario. Incluso él, para acudir a sus actividades, utiliza vuelos comerciales.

Convertirte en dueño del avión presidencial ya no es una idea tan descabellada. AMLO propone someter la aeronave a una rifa en la Lotería Nacional https://t.co/CB1jBRpt5V pic.twitter.com/laG2X1a7uV — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) January 17, 2020

Entre las opciones que AMLO ha propuesto para cerrar la venta definitiva del vehículo está ofrecer seis millones de boletos a un precio de 500 pesos mexicanos (26 dólares) en una rifa que sería organizada por la oficina nacional de lotería.

“(El avión) se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión, no puede gobierno rico con pueblo pobre, porque nos está costando vender, porque no hay quien lo compre, no lo tiene ni Donald Trump, está valuado en 2,500 millones de pesos, tiene para 280 pasajeros pero lo adaptaron para que puedan ser transportados 80, eso sí, salas de juntas, restaurante, alcoba, es un palacio, es una ofensa para el pueblo de México, por eso no solo nos vamos a deshacer ese avión”, comentó.

Las otras opciones que planteó fueron que exista un comprador directo, un trueque con el gobierno de Estados Unidos para la entrega de equipos médicos por el importa del avión, la venta a empresas nacionales en 12 partes y que se alquile por horas.

Tras el anuncio, los mexicanos han tomado con bastante humor la idea del mandatario y de manera creativa han publicado una serie de divertidos memes y comentarios.

Cuando te sacas el #AvionPresidencial en la rifa 😃...



...pero vives en Iztatrako 😭



(C.c.p.: @vampipe 👊🏻😎) pic.twitter.com/jlGNFxzk43 — Xedeel (Millennials: Bad influencer DON'T FOLLOW!) (@xedeel) January 18, 2020