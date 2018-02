Muchas veces, la fiesta de quince años es el sueño de toda adolescente y consecuentemente también de los padres. Sin embargo, en México, ocurrió algo terrible. Un padre apuñaló a su hija para no celebrar sus 'quince'. Por suerte, no la mató. El lamentable suceso se presentó en la Escuela Técnica 70, ubicada en el distrito de Parral, en el estado de Chihuahua ( México ).

Humberto Corral es el nombre del padre de la menor llamada 'Yahaira'. Intentó matarla antes de verla feliz en su fiesta programada. Según algunos familiares, Humberto tiene problemas con el alcohol y las drogas. Actualmente, él se encuentra prófugo.

En recuperación en el hospital, Yahaira declaró a los medios que su padre la agredió cuando se dirigía a la escuela. "De repente llegó mi papá, me abrazó y en ese momento me enterró un cuchillo en la espalda. No sentí nada, pero luego me dio un golpe en la cara y fue ahí cuando con el cuchillo me cortó el cuello", contó.

La joven pudo sobrevivir gracias a una amiga que pidió ayuda y a un hombre que la trasladó en su auto a un hospital. "Sentí un hoyo en la garganta y después sentí mucha sangre en mis manos", dijo Yahaira.

Hasta el momento, la Policía mexicana ha ordenado la captura inmediata del atacante. Se presume que Humberto Parral escapó para el sur del país.

Este hecho ha recordado el caso de 'Rubí', la adolescente que justamente gracias a su padre celebró a lo grande su cumpleaños.