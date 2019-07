México: otorgan perdón a futbolista que mató a dos personas en un accidente automovilístico

El pasado 23 de junio, el futbolista Joao Maleck, del Sevilla B de España, protagonizó un terrible accidente que ocasionó la muerte de una pareja de recién casados en la localidad de Zapopán, en el estado de Jalisco, en México.

Tras este accidente, que habría sido originado por el deportista, se dispuso una prisión preventiva de seis meses contra Maleck. Sin embargo, el proceso podría dar un giro luego que el ex seleccionado mexicano sub-23 recibiera el perdón legal de la familia de uno de los fallecidos.

Alejandro Castro, una de las víctimas de este accidente, tenía dos hijas menores antes de casarse con María Fernanda Peña, quien también murió en el choque.

La madre de estas pequeñas, fue quien aceptó firmar el acuerdo reparatorio con el futbolista de 20 años, así lo comunicó su abogado, Juan Carlos Rangel.

“Nos obligaron a firmar un pacto de confidencialidad. Por eso ya no pueden darle ninguna entrevista, porque así lo solicitaron los abogados defensores del jugador”, comentó el letrado a Televisa Deportes.

NO ACEPTAN ACUERDO



Los parientes de la otra víctima, en tanto, ha rechazado los acuerdos económicos pues sostienen que la vida de su hija no se puede comprar. Así me dieran mil millones de pesos”, señaló la madre María Fernanda Peña.

Luego de este fatídico suceso, Joao Maleck fue internado en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara. El delantero tiene un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo con los familiares de los fallecidos.

El domingo 23 de junio, poco antes de las 9:00 de la mañana, Maleck circulaba en su automóvil Mustang por la avenida Tepeyac cuando chocó contra el vehículo en el que viajaba la pareja, que había contraído matrimonio horas antes.