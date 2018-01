Nueve personas fueron asesinadas la noche del domingo pasado luego de un ataque a una casa en la zona metropolitana de Monterrey, al norte de México . Según informó la AFP, las víctimas fueron acribilladas mientras veían un partido de fútbol.

Bernardo González, fiscal general del estado de Nuevo León, indicó que inicialmente la cifra inicial de fallecidos era de siete, pero lamentablemente dos heridos perdieron la vida en diferentes hospitales.

"De acuerdo con la investigación, las víctimas se encontraban viendo un partido de fútbol cuando llegaron al lugar los agresores, encerraron a las mujeres en el baño y dispararon contra nueve de los hombres reunidos", dijo el funcionario este domingo en entrevista en una cadena de televisión local.

"Siete de ellos fallecieron en el lugar de los hechos y dos más perdieron la vida esta mañana mientras recibían atención médica en hospitales", agregó González.

González Garza indicó que dentro del inmueble donde se realizó el ataque se hallaron varias dosis de droga, por lo que las autoridades de la zona realizan las investigaciones respectivas.

El funcionario descartó que haya una guerra de cárteles, y apuntó a una disputa entre pequeños grupos que se dedican a la venta de droga.

"Esto es un hecho aislado. No tiene nada que ver con una disputa de cárteles en nuestro estado, no tenemos una alerta porque no estamos padeciendo, insisto, lo que en otros estados del país", aseguró a la prensa local.