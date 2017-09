Desapareció el pasado 8 de setiembre cerca de las 5 de la mañana del viernes. Mara Fernanda Castilla Miranda, de 19 años, abordó un taxi de la empresa Cabify para dirigirse a su casa pero nunca llegó a su destino.

Mara y sus amigos de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), después de salir de un bar llamado The Bronx, en la ciudad de Cholula, pasaron por un operativo de alcoholímetro.

Fue entonces cuando Mara decidió tomar un taxi de la empresa Cabify y avisar a su hermana Karen. Ella fue la última persona de su familia con la que habló. A las 5:06 Mara abordó la unidad del mencionado servicio de transporte.

“La vieron subir sus amigos y esa fue la última vez que se supo de ella”, relató Gabriela Miranda, madre de Mara, según consignó el portal AnimalPolítico, medio que ha cubierto exhaustivamente su desaparición.



El citado medio señala que Karen tras despertar se dio cuenta que su hermana no había llegado. En su correo encontró el recibo en el que se indicaba que el viaje había finalizado correctamente a las 5:47 a.m. frente al departamento donde vive.

¿Qué pasó con Mara?

El principal sospechoso es el chofer de Cabify, quien rindió su declaración de manera voluntaria ante el Ministerio Público la noche del sábado, un día después de su desaparición. Según la versión de Ricardo 'N', cuya identidad fue omitida por las autoridades, Mara pidió bajarse unos metros antes.

Sin embargo, un video de las cámaras de seguridad reveló que Mara no descendió del auto. La Fiscalía de Puebla informó que el conductor fue detenido el pasado miércoles por el delito de privación ilegal de la libertad. (No se puede hablar de secuestro mientras no exista una petición de rescate, agregaron).

"Tenemos noticias de que el conductor fue detenido y que tenía el celular [móvil] de mi hija", comentó la madre, Gabriela Miranda a Radio W de México.

Familiares, amigos, la universidad en la que estudiaba y la misma empresa Cabify, que dice que ha cooperado tanto con la Fiscalía como con los seres queridos de la joven desaparecida, han dado aviso en las redes sociales sobre este caso para viralizarlo.

Pedimos su colaboración para dar con el paradero de Mara Fernanda Castilla Miranda. Cualquier información, será de gran ayuda. pic.twitter.com/kj4Hq1ufGc — Cabify México (@Cabify_Mexico) 11 de septiembre de 2017

La Fiscalía, por su parte, informó que existen pruebas que no se han hecho públicas y que acreditarían la presunta responsabilidad del conductor. El gobernador de Puebla, Toni Gali, dijo este miércoles a la prensa mexicana que "por lo que sabemos, fue llevada a Tlaxcala por su voluntad", una entidad vecina de Puebla conocida por la trata de personas.

La madre de Mara hizo un llamado a las autoridades: "Le pido a la Fiscalía y al Gobierno estatal que no lo dejen en libertad (…) hasta que ella regrese sana y salva, y exijo a las autoridades que hagan su trabajo porque desde el principio de la investigación hubo muchas omisiones".

Perú21 tomó contacto con Cabify Perú, quienes remitieron la postura de la empresa mediante un comunicado en el que condenan el hecho y se solidarizan con la familia. Además, afirman que han colaborado con las investigaciones desde un inicio y aseguran que este episodio es "completamente inusual" para la empresa.