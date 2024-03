Decenas de personas que manifestaban por la tragedia de Ayotzinapa derribaron este miércoles con una camioneta una de las puertas del Palacio Nacional mexicano durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció un “plan de provocación”.

Imágenes difundidas por la cadena Milenio muestran cómo el vehículo impacta contra uno de los tres accesos, por el que luego entraron un puñado de manifestantes encapuchados y aparentemente algunos familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

Los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero (sur), uno de los más violentos del país debido a enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico. Casi 10 años después, el caso conmociona aún al país.





Padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y estudiantes de la escuela rural protestan en Ciudad de México, México, el 26 de septiembre de 2023. (Foto de Sáshenka Gutiérrez / EFE)





EL INCIDENTE

“Es un movimiento en contra de nosotros (...) es un plan de provocación clarísimo”, dijo el presidente López Obrador al ser interrogado por periodistas sobre lo que estaba sucediendo al exterior del recinto.

“Quisieran que respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer, no somos represores (...). Se va a arreglar la puerta y no hay problema”, añadió el presidente poco antes de concluir su conferencia.

Las imágenes de la televisión mostraron a un puñado de guardias equipados únicamente con escudos, enfrentando a jóvenes encapuchados dentro del Palacio Nacional.





Con camioneta, normalistas intentan derribar puerta de Palacio Nacional. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/i4R44IUOqz — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 6, 2024





Al verse superados, los guardias recurrieron a los extinguidores de incendios y los activaron en dirección de los manifestantes, según medios locales.

Las puertas del Palacio Nacional, construido durante la época de la colonia española, fueron blanco de manifestantes en otras protestas, pero esta es la primera vez en años recientes que logran derribarla.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





ESTE VIDEO TE PUDE INTERESAR

Fuerza Popular: El premier “debe dar un paso al costado” y apoyaremos las interpelaciones