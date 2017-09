En México, cuando todas las miradas estaban puestas en la desaparición de Mara Castilla —la menor de 19 años que no volvió a aparecer con vida tras subir a un taxi de la empresa Cabify, el pasado 8 de setiembre— un comentarista no tuvo la mejor idea que negar el derecho de las mujeres a vestir como quieran.

Sergio Zurita, locutor del programa ‘Dispara, Margot, dispara’, de MVS Radio, dijo que las mujeres no tienen derecho a elegir vestidos provocadores o sexys por las reacciones que puedan generar en terceros; en este caso, en los compañeros de curso de sus hijos. Esto fue lo que dijo:

"Señoras, ir a recoger a sus hijos (al colegio) en hot pants va a ser sufrir a sus hijos. Los niños van a decir 'que buena esta tu mama' o 'qué aguada está tu mamá' porque se pone hot pants y van a sufrir. No señoras, no tienen derecho. Antes está la felicidad de sus hijos. Si no tienen hijos, salgan empelota a la calle si quieren".

“Ganen mucho dinero y cómprenles muchos juguetes, pero lleguen a recogerlos decentes, o de menos súbanse los pants, para que no se les vean las teclas operadas”, agregó el hombre de radio, desatando la risa de los demás locutores.

Sus argumentos sobre el modo de vestir de las mujeres estuvieron a la misma altura de quienes culpan a la joven (Mara Castillo) por lo sucedido —y no al asesino. Por eso, le llovieron las críticas en redes sociales y una denuncia por menoscabar la integridad de las mujeres.

Reacciones y disculpas

Las diputadas mexicanas, Verónica Delgadillo, Mirza Flores y Candelaria Ochoa, del partido Movimiento Ciudadano, fueron las primeras en reaccionar a los dichos del locutor y presentaron una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred).

“Este tipo de comentarios menoscaban la dignidad de las mujeres y son presentados en los medios de comunicación de manera cotidiana, sin ningún tipo de repercusión (...) Se exponen este tipo de ofensas y parece que las autoridades se quedan calladas. (…) Es por este motivo que no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, aseguró Verónica Delgadillo.

Sin embargo, Zurita, un día después de emitir sus dichos machistas ofreció disculpas por el medio radial, y explicó que fueron dichas "con el hígado".

"Olvidé que vivimos en un país donde el porcentaje de la violencia contra las mujeres es enorme, es decir, si hubiera hecho los mismos comentarios en un país, digamos, civilizado, donde de verdad hubiera igualdad de género, algunos comentarios no hubieran sido ofensivos”, dijo el conductor radial.

Al respecto, la diputada Delgadillo respondió que “no basta con una disculpa, queremos que este tipo de eventos no vuelvan a suceder, porque detrás de estos insultos hay mucho arraigo, es un discurso de odio, de violencia, y no estamos dispuestas a pasarlo por alto”. Por lo tanto, el reclamo va igual y se espera a que se establezcan las medidas que correspondan.