La tormenta tropical ‘Alberto’ impactó en las inmediaciones de Ciudad Madero, ubicada en el golfo de México. De acuerdo a la información brindada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno tocó tierra a las 4:30 de la mañana (hora local) y se registraron vientos máximos de hasta 85 kilómetros por horas, con rachas de hasta 100 kilómetros por horas.

El reporte meteorológico posterior señaló que a las 6:15 a.m. la tormenta se encontraba a 25 kilómetros al norte de Pánuco, Veracruz, así como a 45 kilómetros al Oeste de Tampico.

Ante ello, se reportó lluvias intensas y aumento del caudal en algunos ríos de Tamaulipas. No obstante, hasta las 7:00 a.m (hora local) no se registró lluvia en Tampico, Madero y Altamira.

No obstante, información oficial indica que la tormenta producirá lluvias torrenciales en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; mientras que lluvias intensas en Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, habrá lluvias muy fuertes en Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Víctimas mortales

Hasta el momento, la tormenta ha dejado al menos cuatro víctimas mortales. Un menor falleció en el río La Silla de la ciudad de Monterrey; mientras que otros dos menores murieron por una descarga eléctrica en el municipio de Allende. Un hombre falleció debido a una descarga eléctrica al intentar reparar el suministro de energía en su casa.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ordenó la suspensión de labores, así como de transporte y circulación desde las 10:00 p.m. del miércoles hasta el medio día de esta jueves. “Hospitales, albergues y refugios permanecen abiertos”, indicó.

