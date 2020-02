Un video en el cual un comediante mexicano lanzó un ‘chiste’ que alude a la pedofilia indignó a usuarios de redes sociales de toda Latinoamérica. Se trata del comediante Ricardo O’Farril, quien se volvió tendencia por su repulsivo comentario en uno de sus stand up.

“Estaba viendo al niño, estaba viendo al niño brincar, y cada vez que brincaba se le marcaba esta parte. (Señala su entrepierna) Me fijé en eso y se me empezó a parar durí…. ¡No, no es cierto”, señaló O’Farril en su show de stand-Up.

Su público se reía y el cómico afirmaba que no iba a contar más el chiste mientras hacía ademanes que aludían a la masturbación.

Pedofilia

“Eso sí ya fue el último, se los juro…ya en serio. Me vine en el klínex, lo aventé por la ventana. No, ya en serio”, dice el O’Farril, quien luego sostiene que todo se trata de solo “un juego”.

Por si fuera poco, O’Farril afirma que le tiene mucho respeto al niño pues “hizo que se me viniera riquísimo”.

En Internet hubo cientos de comentarios contra el cómico debido a su ofensivo comentario contra el menor y en medio del caso de la niña Fátima, una pequeña violada y asesinada recientemente en México.

¿LÍMITES EN SU COMEDIA?

En Infobae México, el cómico habló que hay ciertos temas que un cómico debe tocar con límite en sus espectáculos.

“Tienes que saber hasta dónde estás siendo inteligente con ese argumento, hasta dónde estás siendo chistoso y hasta dónde es estar simplemente ofendiendo, lo cual ya no está cool”, dijo.

Ricardo O’Farril alcanzó la fama en México por su comidad ácida que le hizo ganar un sitial en TV Azteca y Nexflix. En esta última plataforma, se convirtió en el primer mexicano en llegar a la empresa de entretenimiento con los especiales Abrazo Genial y Abrazo Navideño.