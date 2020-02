La indignación que causa a nivel mundial el incremento en las cifras de feminicidio ha generado que, en países como México, se registren respuestas violentas por parte de mujeres, quienes, en medio de la impotencia, exigen justicia para sus víctimas.

Este es el caso de Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús, una joven de 19 años, estudiante de Ingeniería Petrolera en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) , que hace cuatro años murió tras ser arrojada del quinto piso de su departamento al intentar evitar la violación de uno de sus profesores.

Zamudio, hace unos días, dio uno de los discursos más desgarradores pronunciados en medio de una protesta contra los feminicidios en su país con la intención de exigir justicia a las autoridades por su hija y por las miles de víctimas de este tipo de homicidios. En el justificó su accionar en varias de las manifestaciones violentas que se han registrado en México.

“Si me ves de negro y muy radical, y si quemo y rompo y hago un p*** ‘despadre’ en esta ciudad, ¿cuál es su p*** problema? (...) A mí me mataron a mi hija. Yo no soy una colectiva ni necesito un tambor, ni necesito un partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija", inició su reclamo.

En la misma línea, la madre de la joven asesinada pidió a las mujeres reaccionar ante la violencia creciente en ese país del norte.

“Tengo todo el derecho a quemar y a romper, no le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija (...) Antes de que asesinaran a mi hija han asesinado a muchas y ¿como estábamos todas? bien a gusto en nuestra casa llorando y bordando ¡Ya no señores, se les acabó, ya rompimos el silencio!”, enfatizó.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en enero de 2020, se registraron 73 feminicidios. En 2019, las cifras alcanzaron, en los primero seis meses de ese año, 448 muertes de mujeres.