El 23 de marzo de 1994 fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia de la República de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ocurrió la tarde de un miércoles y hasta hoy, increíblemente, hay dudas sobre el autor material de este magnicidio. Hasta un documental de Netflix abordó el estremecedor caso en Historia de un crimen: Colosio.

La muerte de Colosio sigue sin esclarecer. Se dijo que fue un complot orquestado y dirigido por los líderes del PRI, encabezados en ese momento por Carlos Salinas de Gortari, presidente de México. Y es que Colosio era muy diferente a los miembros de su partido y sus ideas no cayeron bien. Los propios priístas se preguntaban si habían elegido a un buen sucesor para Salinas de Gortari. Pero hubo un culpable, solo uno: Mario Aburto Martínez, sindicado como único autor intelectual y ejecutor del crimen. El caso quiso cerrarse, pero en 2022 se volvió a abrir.

El 23 de marzo de 1994, Colosio llegó a Tijuana para realizar eventos de proselitismo, y según versiones de periodistas que cubrían la campaña del futuro presidente, el acto en el barrio popular de Lomas Taurinas no estaba en la agenda inicial. Todo fue muy raro ese día, según las investigaciones de esa época.

Aproximadamente a las 4 de la tarde, el candidato que a todas luces iba a ganar las elecciones estaba llegando a la explanada de la colonia de Lomas Taurinas para ofrecer un mitin a más de 4 mil personas. La zona era considerada de riesgo, pero el equipo de campaña apostó por realizar el evento. El lugar no contaba con las condiciones mínimas de seguridad para los asistentes ni para el candidato, y presentaba múltiples problemas de logística. Sin embargo, la actividad proselitista se hizo. Y el final fue una tragedia.

En medio de la confusión, cayó Mario Aburto, llamado ‘El asesino solitario’.

Laura Sánchez Ley, periodista y autora del libro “Aburto: testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo”, ha abordado el caso a fondo y deja abierta la posibilidad de que este hombre no sea el único responsable.

“El tema es que este caso no resuelve. No llena estos vacíos inconclusos que nos hacen falta, porque recordemos que durante años la realidad es la que las autoridades nos contaron, una historia que no era”, afirma Laura Sánchez Ley, una de las periodista que más ha dedicado tiempo a investigar el caso Colosio.

Para Sánchez Ley, actualmente uno de los temas más importantes es el papel que está jugando la Fiscalía General de la República, que en 2019 dio a conocer la versión pública de la investigación iniciada por este caso. Un expediente de 15 tomos de las primeras indagatorias que integró de oficio la entonces Procuraduría General de la República por los hechos ocurridos en Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California.

Posteriormente, en abril de 2022, la FGR informó de manera escueta que reabrió el caso y creó la quinta fiscalía para investigarlo.

“Pero la transparencia no ha sido una característica de la FGR en el caso Colosio”, critica la periodista. Por ejemplo, se supo que el exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, José Antonio Sánchez Ortega, sí estuvo exactamente en el sitio y momento del homicidio de Colosio. Este personaje fue detenido e interrogado hace más de 30 años al comprobarse de la existencia de pólvora en sus manos. La tesis policial es que la pólvora no fue porque disparó sino porque había cargado gasolina.

Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato asesinado, aseguró que no busca venganza, sino justicia para él, su familia e incluso para todo el país: “Yo perdono a esa persona, que Dios lo bendiga, que salga libre y que se vaya de México. Que nos permita sanar como nación. Yo soy el que lo está proponiendo”.

Mario Aburto lleva más de 30 años cumpliendo condena por el asesinato de Colosio.

Aburto ya casi cumple los 30 años de condena que marca el Código Penal de Baja California, pero el Federal establece 45 años como pena, por lo que actualmente se está analizando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si sale libre cuando cumpla tres décadas ante las rejas o si se alarga la sentencia.

Así las cosas, este magnicidio sigue cubierto de un manto de dudas y teorías de todo tipo.

