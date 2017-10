La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), María del Refugio Ruiz Moreno, emitió inusuales declaraciones sobre su sueldo que han generado diversas críticas en México.

Ruiz Moreno afirmó que tendría que "robar" ante una eventual disminución de su sueldo. Las declaraciones las hizo mediante una entrevista telefónica, informa Radio Fórmula y e-Consulta.

“Si me lo bajo, entonces ya voy a tener que robar, porque entonces para poder viajar a todo mi distrito a mí no me dan ni un peso de gasolina”, fueron las declaraciones de la diputada de Jalisco, quien continuó afirmando que era "una broma".

Ante las preguntas, la diputada reveló que pese a lo que muchos creen, los legisladores no perciben un "dineral" como sueldo, y que solo ganan lo necesario para sus labores legislativas, informa El Tiempo.

El sueldo mensual de un diputado del Congreso de Jalisco supera los 110 mil 809 pesos mexicanos, equivalente poco más de US$5,700.