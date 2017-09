Isabel Reyes vivió una pesadilla en el terremoto de 7.1 grados de magnitud del pasado 19 de setiembre en Ciudad de México.

Su hija Marisol Isabel Souza Reyes, de 34 años, acababa de llegar a su casa después de un viaje al extranjero: 20 minutos después el edificio de nueve pisos colapsó. Ella se encontraba en el segundo piso junto con su padre, José Luis Souza.



Entonces, en medio de la tragedia, Isabel Reyes rogaba a los medios de comunicación: "Por favor,ayúdenme a localizarlos porque no aparecen en lista de desaparecidos ni en la lista de personas que han sacado".

Nueve días después del terremoto, Isabel Reyesbrindó declaraciones a Televisa. Reyes expresó el dolor de haber perdido a su hija: "Es una pesadilla que jamás piensas: que en un solo día vas a perder a tu hija, que puedes tener en peligro de muerte a tu esposo, y que te quedas sin nada", dijo.

25 horas después del sismo José Luis Souza, esposo de Isabel, fue rescatado por Protección civil, el ejército mexicano, bomberos y la Cruz Roja, la tarde del miércoles 20 de setiembre.

Marisol Isabel Souza Reyes no tuvo la misma suerte que su padre. Ella era una estudiante destacada de la universidad de Anahua y una reconocida ejecutiva. Hoy es una de las 355 víctimas del terremoto de México.

"Si yo me quedo en silencio tengo el sonido de las alarmas en la cabeza", dijo Isabel Reyes, convertida hoy en una madre entristecida: "Ayer se me olvidó que Marisol no estaba, estaba haciendo trámites y dije 'le voy a avisar a Marisol', agarré el teléfono, marqué y, cuando reaccioné, me quedé como en shock".

José Luis Souza se recupera en una unidad de terapia de un hospital público de la ciudad de México.