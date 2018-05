Una matanza de perros y gatos en la la delegación Tláhuac, en ciudad de México , ha generado indignación entre la población y un pronunciamiento de la diputada local, Rebeca Peralta.

Tras las fuertes imágenes difundidas por unos activistas protectores de los animales, en las que se aprecian a decenas de perros y gatos muertos, incluso cachorros, en el Centro de Control Canino ubicado en la delegación Tláhuac, la legisladora exigió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que resuelva y castigue el hecho a la brevedad.

Las denuncias de los activistas señalan a la encargada del Centro de Control Canino, Laura Barajas Villegas, como la responsable. Barajas Villegas es acusada de ordenar a la semana la muerte por electrocución de al menos 250 perros y gatos que son capturados de las calles.

Esta parece ser una práctica común en el Centro de Control Canino, aparentemente sin hacer campañas de adopción, como se espera de esa entidad municipal, informa Excelsior.

"A nosotros nos llegó la denuncia ciudadana, vienen adjuntas algunas fotografías, señalan directamente a la señora Barajas como la responsable, parece una práctica que se volvió costumbre y normal, matar a los animales, además que no hacen campañas de adopción", indicó la diputada local.

Debido a las denuncias, la delegación separó de su cargo a Barajas Villegas, sin embargo la ciudadanía espera la máxima pena por estos hechos, que según la ley mexicana es de hasta cuatro años de prisión.

"Se trata de un tema muy delicado, nos dicen que son unos 250 perros y gatos semanales los que son asesinados, quiero remarcar que son semanales. No sabemos hasta dónde está esto, la delegación no puede lavarse las manos diciendo que su contraloría interna lo investigará, no es sólo un asunto administrativo, sino penal", agregó.

Además, sostienen que la Contraloría General de la Ciudad de México también está obligada a actuar, abriendo una investigación que sancione a todos los responsables con la inhabilitación.

La imágenes pueden herir sus susceptibilidades: